81 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 81 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد.
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04 نيسان / أبريل 2021 01:59
غزة – الرأي
اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 81 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد.
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