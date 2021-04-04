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81 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

04 نيسان / أبريل 2021 01:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 81 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد.

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