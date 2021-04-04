23 وفاة و1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 23 حالة وفاة و1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1317 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة هي كالتالي: قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1"

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 201 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 91626، بينهم 11129 تلقوا الجرعتين من اللقاح.