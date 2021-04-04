الاحتلال يستهدف 100 منشأة خلال مارس الماضي بالضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره الشهري عن شهر مارس/آذار 2021، حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين بكافة أنواعها.

واستند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي المركز والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/3/2021- 31/3/2021 في كافة محافظات الضفة الغربية.

وأظهرت الخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي (100) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو بالإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

وأبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (64) منشأة، (12) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن. فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على (3) منشآت.

وصادرت قوات الاحتلال قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، (كنتينر) لبيع الخضار تعود ملكيته للمواطن كمال ياسين، بحجة عدم الترخيص ولوقوعه في المنطقة المصنفة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزعيم، شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة على كونتينر للمواطن محمد خليل أبو غالية يحتوي على معدات تصوير وأجهزة مراقبة، وكونتينر آخر للمواطن محمد عودة سعدي، يستخدم كمحطة كاز، بحجة عدم الترخيص.

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (33) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر: بيوت وغرف سكنية (47) منشأة، حظائر وبركسات ماشية (11) منشأة، مساكن خيام (6) منشأة، مساكن بركسات (9) منشأة، مساكن كرافانات (1) منشأة، منشآت تجارية (9) منشأة، مخازن (5) منشآت، غرف زراعية (7) منشآت، كرافانات متنقلة (2) منشأة، جدار استنادي، صالة أفراح، ودفيئة زراعية.

فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس بواقع (24) منشأة تم هدمها، تليها محافظة أريحا والأغوار بواقع (14) منشأة، ومن ثم محافظتي الخليل ونابلس (9) منشآت في كل منهما.

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (33) إخطار في مناطق مختلفة.

وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظتي القدس والخليل في أعلى نسبة، تليهما محافظتي بيت لحم ونابلس كأعلى محافظات تم إخطار السكان فيها بالهدم أو الإخلاء أو المصادرة.

وركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر آذار (114) شخص على الأقل من بينهم (57) طفل و (13) نساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات..

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر آذار، فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) (62) منشأة من أصل (64) منشأة تم هدمها، و(2) منشأة تم استهدافها بحجة إقامة مشروع استيطاني.

كما هدمت قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب في محافظة القدس، محل (جرانيت) ومخزن تعود ملكيتهما للمواطن صادق الحيتاوي، بهدف إقامة مجمع رياضي ومتنزه استيطاني على حساب أراضي الموطنين.