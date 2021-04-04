صرف رواتب الأسرى والمحررين في الضفة وغزة غداً

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، صرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غدٍ الاثنين، عبر مكاتب البريد في الضفة المحتلة وفي قطاع غزة من خلال مكتب أحد الصرافين.

وذكرت الهيئة أن عملية الصرف في الضفة ستتم عبر كشوف من خلال التوجه لمكاتب البريد في الضفة على أن يتم توفير أجهزة صراف تتبع البريد اعتباراً من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن عملية الصرف في غزة ستكون مختلفة إذ سيتم صرفها من خلال أحد مكاتب الصرافة العاملة في القطاع لحين إيجاد آلية جديدة.

وأوضحت أن جميع الرواتب التي ستصرف هذا الشهر ستكون كاملة بنسبة 100% بما في ذلك الأسرى والمحررين الذين كانوا يتلقون رواتبهم بنسبة 50% خلال الفترات الماضية، لافتاً إلى حل هذه القضية كلياً.

ونوهت إلى أن هناك جهود تبذل حالياً من أجل حل ملف الأسرى الذين قطعت رواتبهم حيث يتم النظر في هذا الملف من قبل لجنة سياسية لمعالجة هذا الملف.