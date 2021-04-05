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يطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

05 نيسان / أبريل 2021 07:05

يطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
يطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

تتغير الشهية والعادات الغذائية في الصيف بسبب البيئة الحارة وتأثير الحرارة على جسم الإنسان. ويتم تلقائيًا تعديل كمية الطعام، التي يتم تناولها بطريقة تحافظ على الجسم باردًا وخفيفًا، دون فقد العناصر الغذائية الحيوية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، تعتبر عصائر الفاكهة مثل عصير البطيخ من الخيارات الجيدة خلال فصل الصيف، لأنها تمنح شعورا بالشبع والحفاظ على برودة الجسم ومنع الجفاف وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

ويتميز عصير البطيخ بأنه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية والكاروتينويد. ويسد البطيخ 17% من الاحتياج اليومي لفيتامين A و21% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، بالإضافة إلى الفوائد التالية:

1-الحفاظ على سوائل الجسم

يحتوي عصير البطيخ على 91.45 غرام من الماء لكل 100 غرام من العصير. يساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشعور بالشبع، ويروي العطش ويمنع الجفاف.

2-مصدر للطاقة

يوفر عصير البطيخ حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة لكل 100 غرام من العصير. يعمل كمشروب فوري معزز للطاقة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم، وهي العناصر التي تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.

3-طرد السموم

يساعد البطيخ في طرد السموم من الجسم. يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم.

4-تحسين الهضم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. كما يعزز كل من فيتامين C وA المضادين للأكسدة الحيوية من الميكروبيوم الجيد في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، والتي غالبًا ما تصبح أضعف وأبطأ بسبب زيادة الحرارة خلال فصل الصيف. يساعد الليكوبين الموجود في العصير أيضًا في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

5-الوقاية من ضربات الشمس

يحفز عصير البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة الجسم وإحداث التوازن المنحل بالكهرباء بسبب محتواه العالي على الماء. ويساعد فيتامين C في عصير البطيخ على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.

6-خفض حرارة الجسم

ترتفع درجة حرارة الجسم عادة خلال فصل الصيف. يسهم تناول عصير البطيخ في تقليل حرارة الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيرًا مهدئًا للجسم. كما يفيد مركب الليكوبين ويحمي البشرة من الإصابة بحروق الشمس.

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