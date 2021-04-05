بريطانيا تعرض مركزاً تراثياً للشرطة للبيع!

عرضت السلطات البريطانية مركزاً سابقاً للشرطة، مبنياً على الطراز الفيكتوري، للبيع أمام العامة مقابل أكثر من مليون و600 ألف دولار أمريكي.

ويضم المركز الواقع في بلدة سوانج، جنوبي المملكة المتحدة، مكاتب وزنازين للموقوفين وغرفاً للتحقيق. وشيد المركز في العام 1899 على الطراز الفيكتوري، وأغلق في العام 2012، عندما انتقل ضباطه إلى أماكن أكثر حداثة، وفق ما نشرت صحف بريطانية.

والمركز مهجور منذ فترة طويلة، لكنه مازال في حالة جيدة، وظلت فيه الأبواب الفولاذية، وغرفة الشحن، ومكتب الاستقبال الذي يفصل عن الجمهور بزجاج سميك.

وذكر مسؤول في مقاطعة دوست، حيث يقع مركز الشرطة، أن المبنى الحالي يعتبر من الأصول التراثية للمقاطعة. وأضاف: «إنه يقدم مساهمة إيجابية في طابع ومظهر المنطقة. نرحب باستخدام المبنى في أمر جديد».

وسمحت السلطات المحلية بإعادة تحديث المبنى، في ظل أحاديث عن احتمال تحويله لغرض آخر، مع المحافظة على طابعه القديم.