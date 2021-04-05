وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس وجمعية واعد تبحثان تنفيذ فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تعقد اللقاء السنوي للعاملين بالمساجد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تختتم أسبوعاً دعوياً بعنوان " بشراكم أقبل رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تستقبل وفداً من شرطة المحافظة ونقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تختتمان دورة تأهيلية لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 7 فلسطينيين في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا بقضايا فساد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يعقد ورشة عمل حول المدرسة صديقة التغذية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي أبو كرش بتنظم لقاء توعوي حول فايروس كورونا وسبل الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى: التعليم المهني يوفر فرص عمل ويفتح آفاق واسعة للخريجين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

05 نيسان / أبريل 2021 08:39

غزة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح  جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق ، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟