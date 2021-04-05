أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار:3.31 شيكل
الدينار:4.68 شيكل
اليورو:3.90 شيكل
الجنيه:0.20 شيكل
عاجل |
05 نيسان / أبريل 2021 08:44
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار:3.31 شيكل
الدينار:4.68 شيكل
اليورو:3.90 شيكل
الجنيه:0.20 شيكل
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