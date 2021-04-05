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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

05 نيسان / أبريل 2021 08:44

فلسطين المحتلة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار:3.31 شيكل
الدينار:4.68 شيكل
اليورو:3.90 شيكل
الجنيه:0.20 شيكل

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