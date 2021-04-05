مدرسة صبحي أبو كرش بتنظم لقاء توعوي حول فايروس كورونا وسبل الوقاية

غزة-الرأي

نظمت مدرسة صبحي أبو كرش الأساسية للبنات بتعليم شرق غزة لقاءً توعويًا حول فايروس كورونا وسبل الوقاية منه.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة "وطني أفديه ومن كورونا أحميه" التي أطلقتها المدرسة ضمن مسابقة معاً لمواجه كورونا التي تقيمها وزارة التربية والتعليم العالى.

وحضر اللقاء الذي عقد في ديوان آل المغني وفد من مديرية تعليم شرق غزة ضم أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية، أ. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية،أ.مروان عبد الدايم وأ. محمد حماد من قسم الصحة المدرسية،أ. رندة حميد مديرة المدرسة،وعدد من وجهاء و مخاتير الحي وأفراد المجتمع المحلي.

ورحبت، أ. حميد بالحضور مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تنفذها المدرسة بهدف نشر الوعي بين الجميع حول مخاطر فيروس كورونا .

بدوره ،ثمن أ. مصبح جهود جميع المدارس و حرصها علي نشر الوعي ،مشددًا علي الالتزام التام باجراءات السلامة والوقاية في ظل انتشار فيروس كورونا.

من جهتها ، قدمت أ. اعتماد حجيلة المرشدة التربوية بالمدرسة شرحًا مفصلًا حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وفي ختام اللقاء تم توزيع منشورات توعوية علي الحضور.

