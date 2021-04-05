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اعتقال 7 فلسطينيين في القدس المحتلة

05 نيسان / أبريل 2021 09:20

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 7 مواطنين بينهم أب وابنه عقب دهم وتفتيش منازلهم في القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية فجرا واعتقلت الشاب فيصل لؤي عبيد ووالده لؤي فيصل عبيد، والشاب محمد وليد عبيد، بعد تفتيش منازلهم في حي عبيد من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مخيم قلنديا وداهمت عددا من المنازل قبل أن تعتقل الشبان: محمود ابراهيم عزمي مطير، وخالد محمد عزمي مطير، ومؤمن منصور ورامي منصور.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزلين في بلدة العيزرية يعودان لعائلة العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.

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