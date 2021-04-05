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استعداداً لرمضان

أوقاف خان يونس تعقد اللقاء السنوي للعاملين بالمساجد

05 نيسان / أبريل 2021 09:38

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غزة-الرأي

نظمت مديرية أوقاف خان يونس اللقاء السنوي للعاملين بمساجد المحافظة، وذلك لبحث الاستعداد لشهر رمضان المبارك والاجراءات الوقائية المتبعة في ظل جائحة كورونا، ه بحضور كلاً من كيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا والنائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، ومدير أوقاف خان ونس د. محمد الغلبان، ومدير الوعظ أ. محمد أبو عامر.
بدوره، أكد وكيل وزارة الأوقاف على الدور الريادي للأئمة والخطباء في بناء المجتمع وتقديم التوجيهات اللازمة للمواطنين في ظل انتشاء وباء كورونا، منوهاً الى أن وزارته ستعمل على تفعيل الخطبة الموحدة من أجل تحقيق المقاصد العامة ومعالجة قضايا المجتمع.
وتحدث الأغا حول آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والمهام المنوطة بموظف الشؤون الدينية، منوهاً بأن الأوقاف لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى العاملين فيها لإيصال رسالتها الدينية بالشكل السليم.
 

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