أوقاف خان يونس وجمعية واعد تبحثان تنفيذ فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان مع جمعية واعد للأسرى والمحررين آليات تنفيذ فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بالمحافظة، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

بدوره، ثمن الغلبان زيارة وفد الجمعية للأوقاف، مشيدا بجهودهم في دعم ومساندة ومؤازرة الأسرى في كل المحافل، مبدياً استعداد إدارته للقيام بدورها تجاه هذه القضية العادلة وصولاً لرفع الظلم عنهم وتحريرهم.

وقد شكر الوفد الزائر الأوقاف على جهودها من أجل الأسرى وإحياء قضيتهم وتذكير الناس بمعاناتهم وتضحياتهم والمطالبة بأن يخلف الناس أسرانا في أهلهم بما يعزز صمودهم ويعلي من همتهم.

