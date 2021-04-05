وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث سبل التعاون المشترك مع لجنة المساءلة المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية السراج يشارك في ورشة حوارية بعنوان" أزمة المياه، الواقع والتحديات والحلول" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح ورشة عمل حول التوعية الأمنية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و1561 إصابة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشدد على إجراءات الوقاية والسلامة في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية لتطوير قدراتها.. المقاومة تطلق 5 صواريخ تجريبية صوب البحر وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس تختتم جولة تفقدية على مراكز شرطة المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الدعوة "باوقاف الشمال تبحث سبل التعاون مع جمعية"نماء" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز جهوزيتها لمواجهة "كورونا"بثلاثة محطات أكسجين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم الوسطى يتفقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة تعزز جهوزيتها لمواجهة "كورونا"بثلاثة محطات أكسجين

05 نيسان / أبريل 2021 10:02

1
1

غزة-الرأي

أكد مدير عام الهندسة والصيانة المهندس بسام الحمادين أن وزارة الصحة عملت على رفع وتعزيز جهوزيتها في علاج مرضى" كورونا"، وذلك بتزويد مستشفياتها بالأكسجين اللازم للمرضى.
وأوضح ان الوزارة تبذل جهدها منذ شهر سبتمبر الماضي لتزويد المستشفيات بالأكسجين اللازم لعلاج مصابي كورونا وخاصة انه عنصر أساسي لعلاج مرضى "كورونا"، حيث سعت بالحصول على التمويل اللازم من خلال العطاءات والمناقصات، الى أن تم الحصول على ثلاثة محطات اكسجين أحدها بتمويل نورواك النرويجية، ومحطتين بتمويل مؤسسة العون الطبي(MAP-UK) بقدرة (470) لتر في الدقيقة لكل محطة، وبتكلفة (425) ألف دولار، مشيرا انه تم تخصيص محطة لمستشفى الأوروبي لعلاج مرضى كورونا.
ولفت م. الحمادين انه تم تخصيص محطة اكسجين لمجمع الشفاء الطبي لدعم العناية المركزة الخاصة باستيعاب حالات كورونا الخطيرة إضافة الى تزويد (50) سرير حالات "كورونا" المتوسطة الحالة الصحية بالأكسجين، مشيرا انه تم تزويد مجمع ناصر الطبي بالمحطة الثالثة للأكسجين لاستخدامه في علاج مرضى الحالات الخطيرة بواقع (12) سرير عناية مركزة، و(25) حالة من حالات "كوفيد" المتوسطة الإصابة.
ووجه المهندس الحمادين شكره للمؤسسات الدولية لدورها الداعم في رفع جهوزية وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، ومنوها لدور الطواقم الفنية والهندسية التي تمكنت من تركيب تلك المحطات لتباشر عملها في تزويد الأقسام بالأكسجين اللازم لعلاج المرضى ومواجهة الموجة الثانية من "كورونا".
 

1 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟