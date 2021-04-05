الصحة تعزز جهوزيتها لمواجهة "كورونا"بثلاثة محطات أكسجين

غزة-الرأي

أكد مدير عام الهندسة والصيانة المهندس بسام الحمادين أن وزارة الصحة عملت على رفع وتعزيز جهوزيتها في علاج مرضى" كورونا"، وذلك بتزويد مستشفياتها بالأكسجين اللازم للمرضى.

وأوضح ان الوزارة تبذل جهدها منذ شهر سبتمبر الماضي لتزويد المستشفيات بالأكسجين اللازم لعلاج مصابي كورونا وخاصة انه عنصر أساسي لعلاج مرضى "كورونا"، حيث سعت بالحصول على التمويل اللازم من خلال العطاءات والمناقصات، الى أن تم الحصول على ثلاثة محطات اكسجين أحدها بتمويل نورواك النرويجية، ومحطتين بتمويل مؤسسة العون الطبي(MAP-UK) بقدرة (470) لتر في الدقيقة لكل محطة، وبتكلفة (425) ألف دولار، مشيرا انه تم تخصيص محطة لمستشفى الأوروبي لعلاج مرضى كورونا.

ولفت م. الحمادين انه تم تخصيص محطة اكسجين لمجمع الشفاء الطبي لدعم العناية المركزة الخاصة باستيعاب حالات كورونا الخطيرة إضافة الى تزويد (50) سرير حالات "كورونا" المتوسطة الحالة الصحية بالأكسجين، مشيرا انه تم تزويد مجمع ناصر الطبي بالمحطة الثالثة للأكسجين لاستخدامه في علاج مرضى الحالات الخطيرة بواقع (12) سرير عناية مركزة، و(25) حالة من حالات "كوفيد" المتوسطة الإصابة.

ووجه المهندس الحمادين شكره للمؤسسات الدولية لدورها الداعم في رفع جهوزية وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، ومنوها لدور الطواقم الفنية والهندسية التي تمكنت من تركيب تلك المحطات لتباشر عملها في تزويد الأقسام بالأكسجين اللازم لعلاج المرضى ومواجهة الموجة الثانية من "كورونا".

