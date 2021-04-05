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نيابة خانيونس تختتم جولة تفقدية على مراكز شرطة المدينة

05 نيسان / أبريل 2021 10:15

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غزة-الرأي

أشاد عضو نيابة خانيونس احمد طوطح ، عقب اختتامه لجولة تفقدية على مراكز شرطة خانيونس ، معن ،والقرارة، والقري الشرقية، وخانيونس البلد ،بالدور الايجابي للشرطة، والتنسيق المتواصل مع النيابة العامة لخدمة المواطن الفلسطيني، عبر تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، مؤكدا على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وضمانات المتهمين، لاستتباب الأمن وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وقد شملت الجولات التفقدية كافة الأقسام ، من مكاتب التحقيق، ومكتب التنفيذ،والشكاوى، والنظارات .
وبين طوطح أن الزيارات التفقدية الدورية للمراكز الشرطية تأتي في سياق الاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة في الشكاوى الجزائية التي ترد الشرطة، ومتابعة تنفيذ التفويضات الصادرة عن اعضاء النيابة، موضحاً حسن العلاقة الوطيدة والتعاون مع قيادة محافظة الشرطة ومراكزها في معالجة القضايا الجزائية، وحل كافة الاشكاليات التي تعترض العمل اليومي.
بدورهم ،أكد مفتشي التحقيق والنظارات بالمراكز الشرطية بالمحافظة على تكامل الأدوار بين الشرطة والنيابة العامة، والتعاون المشترك، لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الجريمة .
 

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