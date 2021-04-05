تعليم شرق خان يونس يشدد على إجراءات الوقاية والسلامة في المدارس

غزة-الرأي

شدد مدير التربية والتعليم في شرق خان يونس أ. سعيد قديح على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس وفقًا للبرتوكول الصحي، وذلك ضمانًا لاستمرار العملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطلبة والمحافظة على صحتهم، حيث إن مؤشرات الحالة الوبائية تتجه نحو الصعود والموجة الجديدة من الوباء سريعة الانتشار وفق معطيات "خلية الأزمة" في قطاع غزة.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم لمديري المدارس في قاعة طيبة، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإدارات المدرسية أ. خالد أبو دقة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. عبد القادر أبو فسيفس.

بدوره، تطرق أبو خاطر إلى عدد من الأمور الإدارية الخاصة بالانضباط الوظيفي، وتوقيت الحصص، مشددًا على ضرورة مراعاة الدوام في المواعيد حسب نشرة الوزارة لتجنب عملية التداخل، لافتًا النظر إلى مجموعة المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المديريات، خاصة مسابقة "المعلم القيمي" التي تركز على بناء القيم لدى الطلبة، مؤكدًا على أهمية إبراز تجارب المعلمين في المدارس في هذا المجال.

من جهتها ،استعرضت الخالدي الرؤية الإستراتيجية للبرامج والمشاريع التربوية التي تعمل على تطوير المهارات التعليمية لدى شرائح الطلبة المختلفة ومنها مشروع ( تمكين الطلبة العلاجي)، ومشروع( PISA)، وبرنامج (نحو التمكين والتميز) لطلبة الثانوية العامة، ودعت مدراء المدارس إلى نشر الثقافة المتعلقة بهذه المشاريع في المدارس، والعمل على تعزيزها من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع كرّم قديح مديرة مدرسة طيبة الأساسية للبنات أ. فتحية أبو طعمية بمناسبة انتهاء خدمتها في ميدان التعليم، متمنيًا لها دوام الصحة والعافية.

وفي سياق منفصل، كرم مدير التعليم أ. سعيد قديح مديرة مدرسة ابن النفيس الأساسية للبنات أ. عزة وادي بمناسبة فوزها بجائزة الرئيس للتميز والإبداع.

