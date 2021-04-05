تعليم شرق غزة يشرع بتجهيز مشروع مبادرة نحو التمكين والتميز

غزة-الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بتجهيز مشروع مبادرة نحو التمكين والتميز الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالى لطلبة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والمقرر انطلاقه يوم السابع عشر من أبريل للعام 2021.

وبدأت المديرية التجهيزات من خلال اختيار نخبة المعلمين المشاركين في المشروع، واعداد الحملة الاعلامية لحث الطلبة على المشاركة فيها.

وقام د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ورئيس المشروع في المديرية يرافقه أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات بجولة على المدارس التي تضم المشروع وهي مدرسة يافا الثانوية للبنين ، مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين ، مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات ، مدرسة الزهراء الثانوية للبنات ، مدرسة دلال المغربي الثانوية للبنات .

وأكد د. الشيخ خليل أن البرنامج يهدف للارتقاء بمستوي الطلبة في المنهاج الدراسي ومساعدتهم على الحصول على الدرجات العليا في الثانوية العامة .

وأفاد د. الشيخ خليل بأن الدروس ستكون لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ)

ودعا د. الشيخ خليل الطلبة بالإسراع في التسجيل ، حاثاً أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتشجعيهم على الدراسة والتعلم.

للتسجيل في البرنامج، يرجى الضغط على الرابط التالي:

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بتجهيز مشروع مبادرة نحو التمكين والتميز الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالى لطلبة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والمقرر انطلاقه يوم السابع عشر من أبريل للعام 2021.

وبدأت المديرية التجهيزات من خلال اختيار نخبة المعلمين المشاركين في المشروع، واعداد الحملة الاعلامية لحث الطلبة على المشاركة فيها.

وقام د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ورئيس المشروع في المديرية يرافقه أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات بجولة على المدارس التي تضم المشروع وهي مدرسة يافا الثانوية للبنين ، مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين ، مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات ، مدرسة الزهراء الثانوية للبنات ، مدرسة دلال المغربي الثانوية للبنات .

وأكد د. الشيخ خليل أن البرنامج يهدف للارتقاء بمستوي الطلبة في المنهاج الدراسي ومساعدتهم على الحصول على الدرجات العليا في الثانوية العامة .

وأفاد د. الشيخ خليل بأن الدروس ستكون لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ)

ودعا د. الشيخ خليل الطلبة بالإسراع في التسجيل ، حاثاً أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتشجعيهم على الدراسة والتعلم.

للتسجيل في البرنامج، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.1FAIpQLSfa7W476IW4LE.viewform