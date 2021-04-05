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الجامعة الإسلامية تقرر عقد الاختبارات النصفية إلكترونيًا

05 نيسان / أبريل 2021 11:51

غزة - الرأي

أعلن مساعد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية بالجامعة الإسلامية بغزة عبد الرؤوف المناعمة، عقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا (منزليًا) للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م، وذلك نظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب انتشار فيروس كورونا من جانب، وحرصًا وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة من جانب أخر.

وقال المناعمة :"لضمان جودة سير الاختبارات النصفية نؤكد على أن بداية الاختبارات النصفية لمتطلبات الكلية والتخصص ستكون يوم الخميس الموافق 22/4/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 29/4/2021.

وأضاف:" ستبدأ اختبارات متطلبات الجامعة من 17/4/2021 وتنتهي في 21/4/2021م، فيما يبدأ التسميع الشفوي لأجزاء القرآن في 1/5/2021 وينتهي في 6/5/2021م

ونوه المناعمة إلى تعليق التعليم الوجاهي لكافة طلبة البكالوريوس، مؤكدًا على عدم رفع محاضرات على المودل خلال فترة الاختبارات النصفية.
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