الجامعة الإسلامية تقرر عقد الاختبارات النصفية إلكترونيًا

أعلن مساعد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية بالجامعة الإسلامية بغزة عبد الرؤوف المناعمة، عقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا (منزليًا) للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م، وذلك نظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب انتشار فيروس كورونا من جانب، وحرصًا وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة من جانب أخر.
وقال المناعمة :"لضمان جودة سير الاختبارات النصفية نؤكد على أن بداية الاختبارات النصفية لمتطلبات الكلية والتخصص ستكون يوم الخميس الموافق 22/4/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 29/4/2021.
وأضاف:" ستبدأ اختبارات متطلبات الجامعة من 17/4/2021 وتنتهي في 21/4/2021م، فيما يبدأ التسميع الشفوي لأجزاء القرآن في 1/5/2021 وينتهي في 6/5/2021م
ونوه المناعمة إلى تعليق التعليم الوجاهي لكافة طلبة البكالوريوس، مؤكدًا على عدم رفع محاضرات على المودل خلال فترة الاختبارات النصفية.