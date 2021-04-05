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نشر الكشف الأولى بمعلومات القوائم الانتخابية غدا الثلاثاء

05 نيسان / أبريل 2021 12:39

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أنها ستنشر الكشف الأولي بمعلومات القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 2021 ومرشّحيها يوم غد الثلاثاء. 

وكانت اللجنة أعلنت قبول 36 قائمة قدمت طلبات ترشح للإنتخابات، ولم يتم رفض أي قائمة. 

وأكدت اللجنة بأنه وفي هذه المرحلة - بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/ابريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

 

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