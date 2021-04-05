الأسير "سلامة" خارج قائمة حماس للانتخابات التشريعية

غزة - الرأي

رفضت لجنة الانتخابات صباح اليوم الإثنين، اعتراض حركة حماس على قرار اللجنة القاضي برفض ترشح الأسير حسن سلامة على قائمتها الانتخابية.



وعللت اللجنة رفض الطعن، لكون الأسير حسن سلامة غير مسجل في سجل الناخبين النهائي

وعقدت هيئة محكمة الانتخابات بمدينة غزة، برئاسة المستشار فايز حماد، الجلسة الخاصة بالطعن (الثاني) الذي يحمل رقم 2021/5، والمتعلق برفض اللجنة اعتراض حركة حماس على قرار اللجنة برفض ترشح "سلامة".



وحضر فريق الدفاع المكلف بإسناد مجموعة من محامي اللجنة القانونية، وبعد استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة وكلاء الأطراف، والمداولة قانوناً؛ قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.