بالصور| الحكم المحلي تفتتح مشاريعاً تطويرية

غزة- الرأي

افتتح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، عددا من المشاريع التطويرية التنموية في المحافظة الوسطى والجنوبية بقطاع غزة وتفقد اُخرى قيد التنفيذ أو التشغيل.



والتقى رئيس المتابعة الحكومية ووكيل الوزارة والوفد المرافق لهما مع عدد من رؤساء وإدارات البلديات والاهالي، اطلعوا خلالها على احتياجاتهم واولوياتهم، وناقشوا عددا من التحديات التي تواجههم في سبيل تذليلها.



وشملت المشاريع افتتاح شارع الشهداء المرحلة الثانية بمنطقة بني سهيلا والممول من المنحة الكويتية بتمويل زاد عن 2 مليون دولار، وافتتاح محطة تحلية مركزية بمنطقة الزوايدة بتمويل من مؤسسة (ميرسي كور) بتمويل حوالي 380 ألف دولار.



كما تفقد رئيس لجنة المتابعة الحكومية ووكيل الوزارة محطة المعالجة شرق البريج لمتابعة شكاوى المواطنين المقيمين في محيطها، وذلك بحضور رئيس بلدية البريج والوجهاء والمخاتير. ووعد د. محمد عوض بالعمل على حل ومعالجة كافة الاشكاليات بكل الامكانيات المتاحة بأسرع وقت ممكن.



ومن جانبه أكد الوكيل أبو راس على استمراره بحث البلديات للاستثمار في المشاريع الحيوية التي تساعد للحفاظ على دوام تقديم الخدمات بدون أي تأخير وبجودة عالية كما وكيفا.



وأشار إلى أهمية اختيار أولويات المشاريع في توفير مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والنظافة التي لها الاثر الواضح في تحسن حياة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.



وبارك رئيس متابعة العمل الحكومي ووكيل الوزارة افتتاح مثل هذه المشاريع التطويرية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع وتسهم في التخفيف عليهم.



وأشار د. عوض إلى أن الحكومة سعت لتوفير دعم مالي لتنفيذ برامج تشغيلية تستهدف الشباب للعمل في الهيئات المحلية من أجل استغلال طاقاتهم ايجابيا لخدمة مجتمعاتهم.