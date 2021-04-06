للأفوكادو فوائد عديده تعرف عليها

يحتوي زيت الأفوكادو على العديد من الفوائد الصحية فهو يسهم في تحسين أعراض التهاب المفاصل والحماية من ارتفاع ضغط الدم، لذا قد يكون خيارا صحيا إذا تم استخدامه بديلا للزيوت عند الطهى.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن زيت الأفوكادو من زيوت الطهي القليلة التي لا تُصنع مباشرة من البذور، لذا فهو غنى بالدهون الصحية المغذية ، والتي تفيد القلب بشكل خاص.

أهم الفوائد الصحية لزيت الأفوكادو:



1.تخفيف أعراض التهاب المفاصل:



يحتوي زيت الأفوكادو على نوع من المستخلص يعرف باسم ASU ، والذي له خصائص مضادة للالتهابات، الذى هو أحد الأسباب الرئيسية لآلام التهاب المفاصل لكل من مرضى هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

2. يخفف من أعراض هشاشة العظام:



زيت الأفوكادو يخفف أعراض هشاشة العظام نظرا لأنه يحتوى على مستخلص نباتى يساعد على مقاومة الالتهابات.

3.يحمي من ارتفاع ضغط الدم



تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في استقرار ضغط الدم عند تناولها باعتدال، مما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية.

4.تقليل أعراض الصدفية:



الكريمات غنية بفيتامين ب 12 والتى تحتوي على زيت الأفوكادو تعمل على تخفيف أعراض الصدفية لأنها تعزز التئام الجروح عند استخدامها موضعيًا ويمكن أن يكون لذلك تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

5. يحافظ على صحة البشرة:



زيت الأفوكادو يحافظ على صحة البشرة نظرا لأنه غنى بالدهون الصحية مما يجعله مرطبًا طبيعيًا ،بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات مثل فيتامين E، التي تساعد على تحسين صحة البشرة.

6. خفض الكوليسترول بالدم:



زيت الأفوكادو غنى بحمض الأوليك الأحادي غير المشبع ، والذي يساعد على خفض كمية الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي خفض نسبة الكوليسترول في الدم إلى الحماية من أمراض القلب.

7. الإحساس بالشبع:



يمنح زيت الأفوكادو إحساسا بالشبع نظرا لأنه يحتوى على حمض الأوليك الموجود في زيت الأفوكادو الذى يعمل على زيادة الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبات.