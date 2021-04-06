الإعلام الحكومي يسخر وسائله الإعلامية للتعاون مع شركة الكهرباء

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الإعلام الحكومي يسخر كافة امكاناته ووسائله الإعلامية المتعددة لإنجاح أي حملة تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في إطار التخفيف عن المواطنين والوصول لكافة المواطنين وتوعيتهم بالحملات المتعددة وأهدافها.

جاء ذلك، خلال استقبال معروف في مكتبه امس الأحد، مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة محمد ثابت لبحث التعاون الإعلامي المشترك في كافة القضايا والحملات التي تقوم بها الشركة لصالح خدمة المواطنين.



ورحب معروف بالوفد الزائر، مثمنا الدور الريادي الذي تقوم به شركة توزيع الكهرباء بأقل الامكانات لا سيما في مواجهة التحديات الكبيرة والضغط الكبير على شبكات الكهرباء في قطاع غزة، ودورها المتميز في تقديم خدماتها في ظل جائحة كورونا.



بدوره أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أن الزيارة تأتي في أطار تعزيز وتقوية أواصر العلاقة بين الطرفان، في إطار المصلحة العليا للمواطنين، والتعاون الإعلامي المشترك.



وتابع ثابت أن الشركة قامت بوضع خطة إعلامية متكاملة لإنجاح حملاتها وإنتاج مواد مطبوعة للتوعية وتوزيعها على المواطنين، والعمل على انتاج مواد وأفلام قصيرة وصور متحركة وإعلانات من خلال الإذاعات والصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى كافة المواطنين ووضعهم بهدف نشر حملاتها المتنوعة واطلاعهم عليها.



وأضاف أن الشركة دعت جمهور المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي خلل أو تعديات أو مخالفات وسيتم معالجتها فورا، وذلك بالاتصال على الرقم 133 أو عبر موقع الشركة الرسمي www.gedco.ps أو على (فيسبوك) شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة.



وفي ختام اللقاء ثمن مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة محمد ثابت الدور الإعلامي الكبير الذي يقوم به الإعلام الحكومي في دعم الصحفيين وتسهيل مهامهم الصحفية ومتابعة القضايا والوقوف إلى جانبهم بموضوعية وشفافية.