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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة بينهم مرشح بقائمة "القدس موعدنا"

06 نيسان / أبريل 2021 08:55

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم مرشح في قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اعتقلت 3 مواطنين من بيت لحم، وهم المرشح بقائمة "القدس موعدنا"  حسن الورديان (62 عاما) من منطقة هندازة، ونادر محمد عبيات (52 عاما) من قرية الفرديس شرقا، وعادل عيسى حجازي (48 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين جمال هاشم أبو محميد وناصيف فيصل أبو محميد بالضرب، خلال تفتيشها لعدد من المنازل في قرية الفرديس.

وذكرت أن القوات اعتقلت المواطن نصر الدين اشتية من نابلس، وزياد شحادة من القدس.

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