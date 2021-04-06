لص فشل في السرقة.. وضحيته قدم عرضا لا يصدق

لم يسع صاحب مطعم في الولايات المتحدة لملاحقة اللص الذي حاول سرقة مطعمه، بل عمد إلى شيء مختلف تماما.

وذكرت "سكاي نيوز"، الاثنين، أن كارل والاس، صاحب مطعم في ولاية جورجيا قرر مد يد العون إلى المجرم الذي اقتحم مطعمه السبت، خلال عطلة عيد الفصح.

وقال كارل إنه يعرض وظيفة عمل على اللص، تجسيدا لروح عيد الفصح.

ورصدت كاميرات المراقبة اللص وهو يقتحم المطعم عبر تكسير زجاج الباب بالطوب، ولما دخل المطعم وجد صندوق الأموال فارغا.

وقال كارل إن شعور الغضب والإحباط استبد به في البداية، كما سيطرت عليه رغبة الاتصال بالشرطة.

لكن أجواء عيد الفصح دفعت إلى التفكير بشيء آخر.

وأضاف أنه بعدما شاهد عملية الاقتحام عبر شاشة ترصد ما تبثه كاميرا المراقبة، سارع إلى المطعم لتنظيف الفوضى التي أحدثتها محاولة السرقة، وأعاد فتح المطعم ظهيرة اليوم التالي.

ولفت إلى أن الحادثة أظهرت أن اللص لم يقم بعمل جيد، مما يعني أنه من الضروري أن تكون هناك مسارات وظيفية أخرى له.

وتابع: "لقد خاطر بحياته والمكوث في السجن لسنوات، ولم يربح فلسا واحدا".

ونشر كارل صورة عملية اقتحام المطعم على حسابه، وأرفق المنشور برقم هاتفه، مطالبا اللص بالاتصال به، للحصول على الوظيفة التي تنتظره.