4 وفيات و1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3921 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 412 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 73459 إصابة بينها 14080 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58743 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 636 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 277 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 201.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 26458 شخصًا.