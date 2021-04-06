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حماس: اعتقال المرشح الورديان يعكس مساعي الاحتلال لتخريب الانتخابات

06 نيسان / أبريل 2021 11:13

المرشح المعتقل حسن الورديان
المرشح المعتقل حسن الورديان

غزة – الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" حسن الورديان من محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، ويعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها.

وذكر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه الثلاثاء، أن الاعتقالات بحق أبناء وكوادر شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن تفلح في تخويفهم أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعا للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها وإنجاح الخيار الديمقراطي.

وأكد برهوم أن شعبنا الفلسطيني وكوادره وقياداته وفصائله مدعوون لجعل كل هذه التحديات، ساحة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي والعمل على حماية الاستحقاق الوطني بكل السبل والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالعمل الفوري على حماية العملية الانتخابية الفلسطينية ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

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