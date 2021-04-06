وفد أمني مصري يصل قطاع غزة

غزة – الرأي

وصل وفد أمني مصري، ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وأفاد مكتب إعلام حاجز بيت حانون، بأن الوفد يضم كلا من: مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ويرافقه السيد سامح نبيل.