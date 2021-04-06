وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ مشروعًا يخدم 600 وحدة سكنية في 13 منطقة وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و"فرحات" يفتتحان الملعب متعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف بركة تجميع مياه الأمطار بالشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يفتتح مسابقة أوائل الثانوية العامة 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يحث طلبة التوجيهي بمضاعفة الجهود لتحقيق المراتب الأولى وكالة الرأي الفلسطينية 82 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تكليف نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التخطيط بوزارة العمل يؤكد دور الوزارة في خدمة النقابات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أماكن عقد امتحان وظيفة مدير مدرسة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفق خطتها لتطعيم المواطنين

الصحة بغزة تدعو من فوق 50 عامًا لتلقي لقاح كورونا

06 نيسان / أبريل 2021 02:00

غزة – الرأي

دعت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، التوجه إلى المراكز الصحية في كافة محافظات قطاع غزة لتلقي لقاح "كورونا"، وذلك وفق خطتها في تطعيم المواطنين ضد الفيروس.

 وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرأي" المواطنين بالتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح، على مدار أيام الأسبوع من السبت حتى الخميس من 08:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

 وأكدت على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وذكرت الوزارة أن مراكز التطعيم هي على النحو التالي:

محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا.

◼️ محافظة غزة : عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

◼️ محافظة الوسطى: عيادة البريج وكالة.

◼️ محافظة خان يونس:-عيادة مسقط القرارة.

◼️ محافظة رفح: عيادة رفح الوكالة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟