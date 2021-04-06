21 وفاة و2593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء، عن وفاة 21 مصابًا بفيروس "كورونا"، وتسجيل 2593 إصابة جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، بتعافي 1455 حالة من الفيروس، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9259 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة.

وبينت أن حالات الوفاة توزعت على: 15 حالة وفاة في الضفة الغربية، "الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3"، كما تم تسجيل 4 حالات في قطاع غزة وفي مدينة القدس 2.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على: قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت على: قلقيلية 34، طوباس 18، جنين 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 32، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 104، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 111، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152.

ولفتت إلى وجود 203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109894، بينهم 11432 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.