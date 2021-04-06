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خطيب الأقصى: شعار "لا انتخابات دون القدس" تثبيطي

06 نيسان / أبريل 2021 05:09

خطيب المسجد الأقصى
خطيب المسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، أنه لا يجوز اعتبار موضوع القدس عقبة لإلغاء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وأشار "صبري" إلى أن شعار (لا انتخابات دون القدس) "تثبيطي"، يُراد منه إلغاء الانتخابات وإيجاد ذريعة لإبقاء الحكم حكماُ انفرادياُ، وأن تمرر القوانين الفاسدة من طريق القرارات الانفرادية.

وقال لصحيفة فلسطين اليوم الثلاثاء، إنه توجد العديد من الخطوات التي يمكن بها تفادي أي قرار احتلالي بحظر إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأضاف "المواطن المقدسي يمكنه أن ينتخب في أي مكان يتيسر له، وهو إجراء توثيقي ومخرج لأي خطوة من الاحتلال"، موضحاً بأنه لا جواز رفع شعار "لا انتخابات دون القدس"، مع توافر الحلول والمعالجات.

وشدد على أهمية الانتخابات، لكونها تعبر عن ضمير الشعب، وتضبط الأمور، وتنفي الانفرادية، والرأي الواحد، معتبراً القبول بإلغاء الانتخابات بمثابة "الاستسلام المباشر للاحتلال وأننا تحت تصرفه ورؤيته".

وتابع خطيب الأقصى "إن العمل على بقاء الانتخابات وإجرائها بالقدس تأكيد على هوية القدس العربية الإسلامية، وعدم قبول الأمر الواقع".

 ولفت إلى أن رفض الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس قائم ومتوقع، وأنه لن يشذ عن هذا الأمر، مع سياساته التي يعد فيها القدس عاصمة موحدة له.

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