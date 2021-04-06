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الداخلية في غزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

06 نيسان / أبريل 2021 07:35

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن خلية إدارة الأزمة قررت فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكدت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تلك القرارات تأتي في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، وهي على النحو التالي:

أولاً: وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

ثانياً: إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ثالثاً: الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

رابعاً: ستقوم مباحث كورونا بالشرطة بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.

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