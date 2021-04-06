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الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس

06 نيسان / أبريل 2021 08:06

الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين
الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

تناقش ما يسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لسلطات الاحتلال، يوم غدٍ الأربعاء، خطة لتوسيع البناء في المناطق المسماة خارج الخط الأخضر، وتحديدًا حي "هار حوما" الاستيطاني في منطقة جبل أبو غنيم ما بين القدس وبيت لحم.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن اللجنة من المتوقع أن توافق غدًا على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة ما بين "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، في حين من المتوقع أن يتم بناء حي آخر يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية لاحقًا بمنطقة "جفعات هاماتوس".

ووفقًا للموقع، فإن البناء في هاتين المنطقتين سيعزل فعليًا قرية بين صفافا عن باقي المناطق الفلسطينية، في رؤية هدفها تقسيم القدس في المستقبل بموجب أي اتفاق مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا هو البناء الأول الذي خارج الخط الأخضر في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، اضطرت "إسرائيل" إلى تجميد البناء في تلك المناطق، وكان بايدن حينها نائب الرئيس ولعب دورًا رئيسيًا في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء عام 2010، ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة بعد أن وافقة لجنة منطقة القدس على خطة لإنشاء حي جديد خلال زيارة بايدن حينها لإسرائيل.

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