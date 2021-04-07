التعليم تقرر التحول للتعلم عن بعد بسبب تفشي كورونا

غزة- الرأي

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، التحول من التعليم المدمج إلى النظام الكامل للتعليم عن بعد ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، وذلك بناًء على توصيات خلية الأزمة الحكومية وبسبب الظروف الصحية الحالية التي يمر بها قطاع غزة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: "بناءً على هذا القرار ينتهي الدوام الوجاهي لطلبة المدارس -ورياض الأطفال- ابتداءً من الثلاثاء ويبدأ استخدام الفصول الافتراضية الإلكترونية مع تفعيل كافة أدوات التعليم عن بعد مثل: بطاقات التعلم الذاتي، والدروس المصورة التي تبث على قناة روافد التعليمية، والدروس التي تبثها إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحتي الإذاعة والقناة على الفيسبوك إلى جانب بوابة روافد التعليمية".

وأضافت: "يقوم معلمو الصفوف من الأول حتى الرابع بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، وتوفير التعليمات والمواد التعليمية اللازمة لاستمرار تعلم الطلبة. فيما يقوم معلمو الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر بشرح دروسهم عن بعد من خلال الصفوف الافتراضية حسب خطة توزيع المحتوى".

وأما بخصوص المدارس التي لم تنته من تنفيذ اختبار نصف الفصل وجاهياً، قالت والوزارة إنه على المدارس إكمال تنفيذه إلكترونياً، وفي حال استمرار الإغلاق يتم تنفيذ التعيينات الخاصة بشهري أبريل ومايو وفق ما تم توضيحه في نشرات سابقة.

كما أهابت وزارة التعليم بأولياء الأمور متابعة أبنائهم وحثهم على متابعة الفصول الافتراضية وباقي وسائل التعليم عن بعد لضمان الاستفادة القصوى منها، والتأكد من استعداد أبنائهم للامتحانات النهائية للفصل الثاني حال اتخاذ القرار الخاص بذلك.