وكالة الرأي الفلسطينية صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه وكالة الرأي الفلسطينية أغرب أنواع الكافيار: كافيار بيض النمل وكافيار بيض الحلزون وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يرفض تضخيم الثلاثية .. وكلوب يخرج بشماعة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تدرس مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في الصين وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يكتسح ليفربول ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال- وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تطبق الدراسة الدولية PISA وكالة الرأي الفلسطينية اختبار منزلي يكشف الإصابة بكورونا باستخدام "ماكينة القهوة" وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على سلامة "الكلى" في رمضان المبارك؟ وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة إلى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

07 نيسان / أبريل 2021 08:27

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟