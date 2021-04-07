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تسريبات: أيفون 13 سيمتلك نوتش أنحف ولكن أطول

07 نيسان / أبريل 2021 08:35

تسريبات: أيفون 13 سيمتلك نوتش أنحف ولكن أطول
تسريبات: أيفون 13 سيمتلك نوتش أنحف ولكن أطول

ظهرت بعض الصور الوهمية المستندة إلى هاتف أبل iPhone 13 القادم على الإنترنت على موقع الويب اليابانى Mac Otakara، حيث سلطت الصور بعض الضوء على الشكل الذى يمكن أن يبدو عليه "النوتش" فى iPhone 13 Pro، وهو جهاز من المفترض أن يكون بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن "النوتش" فى تصميم iPhone 13 Pro المزعوم يبدو أصغر من سابقه، كما تم تقليص حجمه بالعرض مع تحول عدسة السيلفى أكثر نحو اليسار، وبحسب ما ورد شارك موقع الويب أيضًا بعض التفاصيل الواضحة فيما يتعلق بعرض وارتفاع الشق.

ووفقًا لهم، سيكون عرض iPhone 13 Pro القادم 26.8 ملم، وهو خروج عن 34.83 ملم فى iPhone 12 Pro، وأيضًا، من المتوقع أيضًا أن يرتفع ارتفاع الشق قليلاً إلى 5.35 ملم من 5.3 ملم، ويبدو أن سماعة الأذن ستنقل لأعلى، فى الإطار، لإفساح المجال للشق.

وتنتشر الشائعات بالفعل على الإنترنت حول أيفون القادم، حيث يقول أحدهم أن أبل قد تتخلى عن الرقم 13 وتعطى لقبًا جديدًا تمامًا للجهاز، ويقول آخر إن أيفون القادم لن يكون أكثر تكلفة من سلسلة هواتف iPhone 12 وقد يكون أرخص.

 

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