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الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة

07 نيسان / أبريل 2021 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من رام الله، عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وانس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن ابو فخيدة من قرية رأس كركر، ومدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق رام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من الخليل، وهم: ديار الصليبي، وعمر العلامي، ومجدي عوض، ويوسف أبو ماريا، فيما اعتقلت من طولكرم المواطن رامي الطياح.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من جنين، وهم: جهاد وأسيد نواهضة، وفؤاد أبو الرب، وجمال ياسين.

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