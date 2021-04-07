وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة إلى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟ وكالة الرأي الفلسطينية بعضها مدهش.."أطعمة" لا تنتهي صلاحيتها مدى الحياة! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات: أيفون 13 سيمتلك نوتش أنحف ولكن أطول وكالة الرأي الفلسطينية "غوغل" تطلق موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية LG تعلن انسحابها من سوق الهواتف الذكية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تقرر التحول للتعليم عن بعد وتوقف التعليم الوجاهي مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم: تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة إلى الأحد

07 نيسان / أبريل 2021 08:41

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة الذي كان مقررا غدا الخميس إلى الأحد المقبل نظرًا لتعطيل المؤسسات الحكومية بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الوزارة، إن الامتحان سيعقد في نفس المكان والزمان المحدد سابقاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟