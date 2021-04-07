التعليم: تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة إلى الأحد

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة الذي كان مقررا غدا الخميس إلى الأحد المقبل نظرًا لتعطيل المؤسسات الحكومية بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الوزارة، إن الامتحان سيعقد في نفس المكان والزمان المحدد سابقاً.