كيف تحافظ على سلامة "الكلى" في رمضان المبارك؟

كثير منا لا يعلم كيفية حماية الكلى لتؤدي وظائفها على أكمل وجه، وبخاصة مع الصيام في شهر رمضان الكريم، حيث إننا نجد أنفسنا مصابين بحرقة في البول، وكذلك ألم شديد في الجانبين.

لذلك سنقدم لكم فيما يلي، بعض النصائح والخطوات لحماية كليتك خلال صيام شهر رمضان الكريم.

1- الحد من تناول الملح: تناول الكثير من الملح ليس فقط سيئًا لضغط الدم، بل إنه أيضًا سيئ لكليتيك؛ فالدكتور مونتيمايور يقول: «لا يهم إذا كنت تُمَيِّع الحساء الخاص بك مع الكثير من الماء، طالما كنت تشرب كل الحساء؛ فسوف لا تزال تحصل على كل الملح الموجود».

المشكلة مع الملح هو أنه يشجع الجسم على الاحتفاظ بالماء، ويمكن أن تزيد من ضغط الدم الذي يضر الكلى.

2- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: كونه اختصاصيًّا في الكلى وأستاذ فيزيولوجيا، الدكتور مونتيمايور يفسر أن الكثير من البروتين يجعل الكلى تعمل مرتين بشكل أقوى من الطبيعي، ما يزيد من الضغط عليها، ويسبب آلامًا شديدة في الجانبين؛ لذلك ننصحك بتناول نظام غذائي متوازن من الأرز والخضراوات والأسماك والفواكه.

3- الحفاظ على ضغط الدم في 130/80 أو أقل: إذا كان ضغط الدم أعلى من 140/ 90، وهذا يمكن أن يسبب تلف الكلى في غضون خمس سنوات؛ فالكلى تقوم بوظيفتها على أكمل وجه مع ضغط الدم من 130/80 أو أقل. للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم، يجب عليك الحد من تناول الملح، والحد من الوزن، واتخاذ الأدوية لارتفاع ضغط الدم إذا لزم الأمر.

4 - حافظ على نسبة السكر في الدم أقل من 120 ملغ / ديسيلتر: مرض السكري وارتفاع ضغط الدم هما السببان الرئيسيان للفشل الكلوي، فمرض السكري يؤثر في جميع أجهزة الجسم تقريبًا؛ لذلك ننصح مصابي السكرى في رمضان باتباع نظام غذائي، وممارسة الرياضة، وتناول الأدوية الخاصة بالسكرى.

5 - شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًّا: ينصح بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًّا من الإفطار حتى السحور؛ فشرب كمية كافية من المياه يمنع أيضًا من تشكيل حصى الكلى، وهي حالة مؤلمة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الفشل الكلوي.

6 - الحد من تناول مسكنات الألم: يقول الدكتور مونتيمايور إن تناول مسكنات الألم مثل حمض ميفيناميك، إيبوبروفين، و كوكسيبس "مثل سيليكوكسين" فترة طويلة من الزمن قد يسبب تلف الكلى. وبسبب هذا، يجب أن نقتصر على تناول هذه الأدوية مدة أسبوع واحد.

7 - احذر الجرعات العالية من الفيتامينات: بعض الأشخاص مغرمون بتناول جرعات عالية من فيتامين C، كما هو الحال في مجموعة 2000mg. ومع ذلك الدكتور مونتيمايور يحذر المرضى من استخدام مثل هذه الجرعات العالية. الكثير من فيتامين C "حمض الإسكوربيك" يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حصى الكلى، إذا كنت بحاجة إلى تناول فيتامين C فجرعة من 500mg أو أقل هو أكثر أمانًا.

8 - لا تعتمد على المكملات الغذائية لحماية الكليتين: وفقًا للدكتور مونتيمايور، لا يوجد هناك أي من المكملات الغذائية التي ثبت علميًّا أنها تقوم بحماية الكلى.

9 - الحصول على فحص الكلى: اختبارات بسيطة، مثل اختبارات فصيلة الدم الكاملة؛ حيث تقوم بتلك الاختبارات بالعثور على أثر للبروتين في البول، ما يساعد على تنبيه الشخص من احتمال أمراض الكلى.