طبق مكرونة أدى لوفاة طفلين لهذا السبب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيقين في أسوان، بعد تناولها لوجبة شعرية سريعة التحضير، حيث حاول الأهالي إنقاذهما ونقلهما للمستشفى لتقديم اللازم، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى، فهل يمكنك للشعرية أن تسبب الوفاة؟

حالة من الحزن والذعر الشديد التي سيطرت عن سكان القرية في أسوان، خاصة أهالي الصغار الذين رحلوا عن عالمهم بسبب تناول وجبة يعشقها الأطفال والكبار.

كشفت والدة الصغيرين في تصريحات صحفية لموقع اليوم السابع، أن بعد تناولهما الوجبة شعروا بألم شديد في المعدة لدرجة عدم قدرتهما على الصمود، حاولت الأم مسرعة الاستغاثة بالإسعاف لتحاول إنقاذ أطفالها، عند مجيئها ذهبوا مسرعين للمستشفى لكن فارقوا الحياة على الفور.

هناك حالة من القلق التي تسيطر على الأم المصرية تحديداً، عندما يرغب أطفالها في تناول الشعرية سريعة التحضير، خوفاً من الإصابة بالسرطان، لانتشار الكثير من الإشاعات المتعلقة بالزيت والتوابل المتواجدة داخل العبوة، لاحتوائها على مواد مسرطنة ولكن دون معرفة حقيقة هذا الأمر.

ولكن خبر الوفاة بسبب الشعرية، جعل الأمهات يشعرن بالغضب أكثر، ظهرت هذه المشاعر من خلال التعليقات التي ظهرت على خبر الوفاة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

أضرار شعرية سريعة التحضير

كشفت بعض الدراسات الحديثة التي أجريت في المعهد القومي الغذائي، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الشعرية تسبب بعض المخاطر الصحية على الجسم سواء للصغار أو الكبار والتي تشمل

حدوث تقلصات والتهابات المعدة، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح والتوابل والشطة، التي تسبب تهيج في المعدة وبالتالي ستشعر بالألم الشديد عند تناولها في نظامك الغذائي بكثرة.

تعتبر من الأطعمة التي لا تحتوي على قيمة غذائية على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك في تسبب زيادة ملحوظة في الوزن بسبب الزيوت المتواجدة في تركيبتها

تعمل على امتصاص العناصر الغذائية المتواجدة في الجسم، لذلك لا ينصح بتقديمها كوجبة للصغار على الإطلاق.

كشفت بعض الأبحاث أن الشعرية تحتوي على نسبة عالية من المواد المهدرجة، التي تعمل على حدوث عدم انتظام في الهرمونات خصوصاً لدى السيدات.

تسبب تليف في المخ لاحتوائها على نسبة عالية من الملح الصيني الذي يضر بصحة خلايا المخ، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأملاح في الجسم، التي تؤثر على الكلى والكبد في حالة تناولها عليك بتناول كميات كبيرة من الماء لتتخلص من الأملاح

تعمل الأملاح المتواجدة في التوابل داخل الشعرية، على تليف الكبد، من خلال التعبئة الخاطئة التي يتم تغليف بها الشعرية، المصنوعة من الشمع والمواد الكيمائية التي تتفاعل مع الجسم وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

واحدة من أكثر المشكلات الخطيرة التي تسببها الشعرية، الإصابة بفقدان ذاكرة مؤقت خاصة للصغار، بالإضافة إلى حدوث ضعف وعدم القدرة على التذكر سريعاً، نتيجة تأثيرها على خلايا المخ.

من ضمن المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد، الإصابة بالصداع الشديد والرغبة في الغثيان، في هذه الحالة عليك زيارة الطبيب لإجراء اللازم حتى لا تصاب بالتسمم الغذائي.

يمكنك تحضير الشعرية على الطريقة الصينية في المنزل دون الحاجة لتناولها من خلال إعدادها بمكونات صحية وبسيطة:

قطع دجاج أو لحم أو جمبري على حسب الرغبة

جزر مبشور

فلفل ألوان

كوسة مبشورة حسب الرغبة

حلقات بصل

ثوم

ملعقة من الزنجبيل الطازج المفروم

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين من صلصة الكاتشب

3 ملاعق من صوص الصويا

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

فلفل أبيض حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء عميق على نار هادئة، يضاف الزيت مع الثوم والزنجبيل ويقلب جيداً حتى تظهر رائحته، في هذه الحالة يضاف نوع البروتين المستخدم ويقلب جيداً

يترك على نار هادئة حتى التسوية، ثم يضع الخضراوات ويقلب جيداً، يضاف القليل من الماء ولكن لا تغمري الوعاء بالكامل بالماء حتى لا تفسد الأكلة

عندما ينصح الخضراوات ولكن لم تعرضيها للتسوية الكاملة للحصول على فوائدها، ثم يضاف خليط الصوص ويزين بالبصل الأخضر والسمسم، يقدم مع المكرونة أو الأرز الأبيض.