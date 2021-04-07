6 وفيات .. تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4982 فحصًا مخبريًا، و515 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 75375 إصابة بينها 15475 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 59258 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 642 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 226.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 27615 شخصًا.