وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 3 منشآت في العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشرع بتنفيذ المرحلة التجريبية للاختبار الدولي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح الوحدة التقنية "ويب" في مدرسة محمد النجار وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بتعليم شرق غزة تختتم فعاليات مبادرة "إلتزامك يحمي أحبابك" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر "رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات .. تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تختتم دورة تدريبية في صناعة الأجبان والألبان وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الزكاة "و"الأوقاف" يناقشان آلية جمع الزكاة لخدمة الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2796) الاربعاء7/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: تسطح المنحنى الوبائي بالضفة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

226 حالة خطيرة

6 وفيات .. تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في غزة

07 نيسان / أبريل 2021 09:57

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4982 فحصًا مخبريًا، و515 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 75375 إصابة بينها 15475 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 59258 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 642 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 226.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 27615 شخصًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟