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مدرسة بتعليم شرق غزة تختتم فعاليات مبادرة "إلتزامك يحمي أحبابك"

07 نيسان / أبريل 2021 10:03

مدرسة بتعليم شرق غزة تختتم فعاليات مبادرة "إلتزامك يحمي أحبابك"
مدرسة بتعليم شرق غزة تختتم فعاليات مبادرة

غزة- الرأي

اختتمت مدرسة فهد الأحمد الصباح الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، فعاليات مبادرتها "التزامك يحمي أحبابك"، والتي عقدتها ضمن مسابقة معاً من أجل كورونا التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بغزة في ظل استمرار جائحة كورونا .

وجاء اختتام الفعاليات بحفل تكريمي أقامته المدرسة بحضور أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ،وعدد من رؤوساء الأقسام في المديرية ، د. اعتماد البلبيسي مديرة المدرسة ، د.بدر الصفدي من وزارة الصحة ، وعدد من المعلمات في المبادرة .

وشمل حفل الاختتام فقرات فنية ما بين المسرح والشعر وعروض الفيديو المرئية التي تتحدث عن المبادرة ونشاطاتها المنوعة وعروض الدمي المعبرة.

وجري خلال الحفل تكريم المشاركين في انجاح فعاليات المبادرة من داخل المدرسة وخارجها ممثلة بالمجلس الاستشاري للمبادرة ،وأولياء الأمور ، والضيوف المتحدثين في الندوات وورش العمل التي عقدت خلال المبادرة 

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