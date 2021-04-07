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مصادقة على بناء 540 وحدة استيطانية بالقدس اليوم

07 نيسان / أبريل 2021 12:16

القدس المحتلة - الرأي

من المقرر أن تصادق بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة يوم الأربعاء، على مخطط لبناء 540 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن هذا المخطط سينفذ في المنطقة الواقعة جنوب مدينة القدس وعلى جبل أبو غنيم، شمال بيت لحم، بين مستوطنتي "هار حوما"، و"غفعات همتوس".

يذكر أن مخطط البناء الاستيطاني في "هار حوما"، و"غفعات همتوس" يعزل قرية بيت صفافا المقدسية جغرافيا عن محيطها الفلسطيني؛ وذلك بالتزامن مع خلق امتداد استيطاني.

وتشير الجمعيات الحقوقية إلى أن التوسيع الاستيطاني في "هار حوما" و"غفعات همتوس"، سيمنع تقسيم شقي مدينة القدس، الشرقي والغربي، في أي تسوية سياسية مستقبلية محتملة بين حكومة الاحتلال والفلسطينيين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن البناء في "هار حوما" يعتبر مسألة حساسة على نحو خاص بالنسبة لإدارة الأميركي والمجتمع الدولي عموما، حيث أنها واحدة من لأنها واحدة من حيين استيطانيين وحيدين تم بناؤهما على الجانب الفلسطيني من الخط الأخضر في القدس بعد اتفاقيات أوسلو.

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