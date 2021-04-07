12 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 12 حالة وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1023 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة هي كالتالي: "جنين 2، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 41، جنين 200، طولكرم 87، قلقيلية 36، نابلس 153، الخليل 91، رام الله والبيرة 98، ضواحي القدس 9، بيت لحم 31، سلفيت 6، أريحا والأغوار 4".

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 36، جنين 147، طولكرم 85، قلقيلية 53، نابلس 308، الخليل 113، رام الله والبيرة 90، ضواحي القدس 14، بيت لحم 115، سلفيت 39، أريحا والأغوار 23".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة120772، بينهم 11620 تلقوا الجرعتين من اللقاح.