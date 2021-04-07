وكالة الرأي الفلسطينية سلطات الاحتلال تُخطر بهدم ووقف البناء لـ63 منشأة بالأغوار وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تشكل فريق خاص للتوعية المرورية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة ومحكمة الاستئناف يؤكدان على سرعة تعيين جلسات قضايا الرأي العام وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع تأثير ضبط جودة مدخلات الانتاج على المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع شكاوي مزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يشرع في ترميم "سعد صايل" وكالة الرأي الفلسطينية 12 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية الأحد وكالة الرأي الفلسطينية في يومهم العالمي ..الاحتلال الإسرائيلي ماض في سلب براءة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بغزة ..درع حماية المواطنين في الأزمات والكوارث
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفاتان و15 إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية

07 نيسان / أبريل 2021 04:08

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية إلى 390 حالة وفاة  بعد تسجيل حالتي وفاة في قطر واندونيسيا)، وارتفاع عدد الإصابات إلى 13325 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات في العراق، وواحدة في الامارات العربية المتحدة، و5 في أوكرانيا، وواحدة في النمسا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر، حسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن اسماعيل فتحي أبو شعبان (76 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بتسجيل وفاة جديدة بالفيروس للمواطن فايز علي عبد الله الكسيح (69 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3، فيما سجلت 10 اصابات سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق بتسجيل 8 إصابات جديدة، مبينة أن وضعهم الصحي مستقر ويخضعون للحجر المنزلي،  ليرتفع عدد الإصابات إلى 109، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وتخضع للحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 24، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وتخضع للحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 16.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية النمسا بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 14، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟