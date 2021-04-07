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الصحة تنشر أرقام مكاتب تاكسيات لنقل المواطنين خلال الإغلاق

07 نيسان / أبريل 2021 07:39

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غزة – الرأي:

نشرت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 7 ابريل 2021 أرقام هواتف مكاتب التاكسيات المتعاقد معها من خلال مكتب تاكسيات العاصمة لتسهيل حركة ووصول المرضى من و الى المستشفيات خلال أيام الاغلاق في محافظات قطاع غزة.

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