الصحة تنشر أرقام مكاتب تاكسيات لنقل المواطنين خلال الإغلاق

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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07 نيسان / أبريل 2021 07:39
غزة – الرأي:
نشرت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 7 ابريل 2021 أرقام هواتف مكاتب التاكسيات المتعاقد معها من خلال مكتب تاكسيات العاصمة لتسهيل حركة ووصول المرضى من و الى المستشفيات خلال أيام الاغلاق في محافظات قطاع غزة.
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