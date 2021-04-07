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سيتم حجز المركبات المخالفة

الشرطة: تكثيف متابعة منع حركة المركبات حتى صباح الأحد

07 نيسان / أبريل 2021 10:59

غزة - الرأي:

كثفت شرطة المرور والنجدة، وسائر الإدارات الشرطية المختصة في غزة انتشارها، وشددت من إجراءاتها في ضبط ومتابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في جميع محافظات قطاع غزة، الذي بدأ مساء اليوم وينتهي حتى الساعة 6:00 من صباح الأحد. 

وقال العقيد تامر شحادة، في تصريح صحفي تزامناً مع بدء سريان القرار مساء الأربعاء، إن هذا الإجراء يأتي ضمن القرارات الحكومية المتخذة مؤخراً من أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وشدد على أنه سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للقرار حتى صباح يوم الأحد المقبل، وتحرير مخالفات بحق أصحابها.

ودعا "شحادة" المواطنين في حال التعرض لأي طارئ أو الاحتياج المساعدة، إلى الاتصال عبر الأرقام المجانية: 100 لعمليات الشرطة، و109 للعمليات المركزية بوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء عن إجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية، ومنها وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما تضمنت الإجراءات إغلاق المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، وتشمل رياض الأطفال، والمدارس، والجامعات.

وأكدت الداخلية على القرارات السابقة بالإغلاق الليلي الكلي يومياً عند التاسعة مساء، ومنع التجمعات أو إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، وإغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

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