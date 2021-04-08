صحة رام الله تعلن عدد المواطنين اللذين تلقوا لقاحات كورونا

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تطعيم أكثر من 12,500 كادر تعليمي في الضفة الغربية خلال 3 أيام، فيما تستمر حملة تطعيم الكوادر التدريسية والإدارية إلى ما بعد الخميس كما كان معلنا عنه إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وأفادت الصحة في بيان صحفي، بأن 12,0772 مواطنا تلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة أن لدى وزارة الصحة نظام رصد إحصائي للمطاعيم والآثار الجانبية لها، حيث لم تسجل أي آثار جانبية لدى المواطنين الذين تلقوا اللقاحات.

وأشارت إلى أن الإقبال كان جيداً جداً من الكوادر التربوية لأخذ الطعومات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات.

وتابعت أن عملية التطعيم سارت بشكل جيد، حيث كان هناك تنسيق كامل بناء على التعميم بالخصوص، بين مديريات الصحة في المحافظات ومديريات التربية، وبشكل مركزي بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، منعاً لحدوث الاكتظاظ أو الإرباك.