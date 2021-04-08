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مستوطنون يستولون على 3 عمارات وأرض بسلوان

08 نيسان / أبريل 2021 08:11

القدس المحتلة - الرأي

 استولى مستوطنون اليوم الخميس، على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض في سلوان بالقدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن العمارات السكنية الثلاث وقطعة الأرض تقع في الحارة الوسطى في سلوان.

وقال المركز في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال، حاصرت فجرا، الحارة الوسطى في بلدة سلوان، ووفرت الحماية والحراسة لمجموعة من المستوطنين من أجل توطينهم في العمارات السكنية.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بوضع غرفتين سكنيتين داخل قطعة الأرض، إضافة إلى درج جاهز، كما وضعوا كاميرات مراقبة على البنايات السكنية، وفتحوا مدخلا جديدا لأحد البنايات.

وأوضح المركز أن عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان ارتفع اليوم إلى 12 بؤرة وقطعة أرض.

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