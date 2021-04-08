كيف تستعد وتعد نفسك لشهر رمضان



أقل من أسبوع بات يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذى يحل علينا وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية 13 أبريل المقبل.



ويجب على كل مسلم أن يعد نفسه من الآن لاستقبال الشهر الكريم، وفيما يلي تنشر "الرأي" عدداً من النصائح والخطوات التى من الممكن اتباعها لاستقبال هذا الشهر الكريم، وذلك كما يلى..



1- اعقد النية من الآن على الصيام والتوبة والإقلاع عن الذنوب، وابدأ بضبط فرائضك، فلا تدخل رمضان الجديد إلا وقد تبت من ذنوب العام.

2- اصلح نيتك واعلن أحكام الصيام وعلمها لأفراد أسرتك.

3- هذب نفسك والزمها التقوى من الآن.

4- بادر بصلة رحمك واحذر أشد الحذر من قطعها.

5- الكثير منا يقضى الساعات أمام التليفزيون والانترنت فعليك أن تتجنب ذلك فى هذا الشهر الكريم.

6- بادر فى القضاء ما عليك من صيام.

7- كثف من الآن تلاوتك للقرآن.

8- رمضان شهر تكثر فيه الصلوات من تراويح وقيام ونوافل فلكى تعتاد على طول الوقوف فيه دون إرهاق أو تعب فلتخصص للقيام وقتا أطول بدءً من شعبان.

9- عود نفسك من الآن على الدعاء وحفظ الأدعية حتى ترددها فى شهر رمضان.

10- أحرص من الآن على الذهاب للمسجد حتى لا تجد مشقة فى شهر رمضان.

11- عود نفسك على الصيام من الآن حتى لا تشعر بالمشقة مع شهر رمضان.

12- استعد لإطعام المساكين وإفطار الصائمين فابدأ من الآن زيادة كمية ما تعده من طعام لوجبة الغداء ووزع على الفقراء.

13- تصدق بشكل يومى فى شعبان حتى تعتاد على التصدق يوميًا فى رمضان.

14- ابتعد عن السهر واحرص على النوم مبكرًا والاستيقاظ قبل الفجر للصلاة.

15- إبدا بتنظيم وقتك وجهز جدول لأيامك من الآن لشهر رمضان.

16- للمدخنين.. عود نفسك من الآن على التقليل والابتعاد عن التدخين حيث إن رمضان يعد فرصة للابتعاد والتوقف عن التدخين.