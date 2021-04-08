أغرب نكهات آيس كريم في العالم: بالبصل والفلفل الحار

يعشق الكثيرين تناول الآيس كريم بكثرة خاصة في فصل الصيف، حيث لا يختلف عليه الأذواق سواء الكبار أو الصغار، لاحتوائه على نكهات مختلفة قادرة على جعلك تشعر بالسعادة بمجرد تذوقها.

هناك بعض النكهات المختلفة للآيس كريم حول العالم، ستشعر بالغموض عند السماع عنها لاستخدام بعض النكهات الغريبة داخل مكوناتها، سنطلعك عليها في التقرير التالي وفقاً لموقع العربية.

آيس كريم

لاشك أن التجديد مطلوب من حين لآخر والرغبة في تجربة بعض النكهات المختلفة، التي تجعلك تشعر بالسعادة بمجرد تناولها خاصة عندما تكون متعلقة بالآيس كريم.

يعتبر آيس كريم الفشارمن أغرب النكهات المتواجدة حول العالم، الذي يتم إعداده من خلال وضع حبات الفشار مع ملح البحر وصوص الكراميل، بالإضافة إلى الكريمة المخفوقة التي تعزز نكهة الآيس كريم.

يتواجد هذه النكهة الغريبة للآيس كريم في أتلانتيك سيتي في ولاية نيو جيرسي، عند الذهاب لها عليك طلب آيس كريم الفشار وتناوله على الفور.

آيس كريم الخيار

الخيار لا يقتصر على طبق السلطة الخضراء فقط، بل يمكنك إضافته كنكهة منعشة يمكنك تناولها عند اختيارك ملعقةالآيس كريم المفضلة لديك.

يتم إعداد آيس كريم الخيار باستخدام الحليب المحلى والكريمة، مع شرائح الخيار الطازجة والقليل من الملح الخشن حتى يعادل النكهات، وعن مذاقه سيكون مائل بنسبة كبيرة لطعم البطيخ المنعش.

بالثوم

هل تجرؤ على تجربة آيس كريم بنكهة الثوم؟، هذا النوع الذي يعتبر الأغربفي العالم، الذي يفضله عدداً كبيراً من الأشخاص حول العالم.

لا يستخدم كمجرد نوع من المثلجات التي تنعش حواسك في فصل الصيف، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الثوم والفانيليا والقشدة والعسل.

آيس كريم لسان البقر

تشتهر دولة اليابان بهذا النوع الغريب من الآيس كريم، الذي يتم تحضيره في معظم المطاعم ويتم إضافة النكهات الأخرى عليه لتعزيز الطعم كالكاري والريحان، والثوم حتى لا يكون طعم لسان البقر قوي ولا يتقبله الأشخاص خاصة الصغار.

آيس كريم مخلل المانجو:

من ضمن النكهات الغريبة التي يمكنك السماع عنها، تناول آيس كريم بالمانجو المخلل الذي يعتبر الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تقديمه مع الفلفل والبهارات، والقرنفل وجبن الماعز.

آيس كريم الدجاج بالكاري

تعتبر الدجاج بالكاري من أشهر الأطباق الهندية التي يعشق الكثير تناولها، ولكنها هل تخيلت أن يكون طبق المفضل مثلج؟.

يتم تحضير هذه النكهة الغريبة من الآيس كريم في مطعم بريطاني، شهير بتحضير نكهات الآيس كريم الغريبة وإضافة بعض النكهات التي تجعلها مختلفة عن التقليدي.

آيس كريم السمك

الأمر يبدو غير منطقي على الإطلاق عندما تتخيل تناول ملعقة من الآيس كريم بنكهة السمك، هذا النوع الغريب التي أطلقته فتاة كندية تملك محل خاص بالحلوى.

جاءت هذه الفكرة لها بغرض إضافة بعض النكهات الغريبة في الآيس كريم، لتجربة بعض النكهات غير مألوفة وفي نفس الوقت تكون مفيدة، حيث أنها تقدم رقائق الشوكولاتة مع آيس كريم السمك بدلاً من رقائق البطاطس المقلية.

آيس كريم لحم الحصان:

كعادتها تقدم دولة اليابان كل ما هو جديد ومختلف، إذ يعتبر آيس كريم بنكهة لحم الحصان الأشهر في المطاعم اليابانية، التي يتم تحضيرها من لحم الحصان وتقديمه على هيئة قطع سوشي، كما أنه من ضمن الأطباق الشعبية الشهيرة التي عليك تجربتها بمجرد زيارتك لليابان.

آيس كريم ثعبان البحر

على ما يبدو أن الشعب الياباني متصدر في اختيار النكهات الغريبة والمختلفة خاصة المتعلقة بالآيس كريم، حيث يعتبر آيس كريم ثعبان البحر من الأطباق المميزة والشهيرة في اليابانويتناوله الكثيرون في فصل الصيف لاحتوائه على مذاق رائع.

آيس كريم بنكهة اللافندر:

واحد من أغرب النكهات الغريبة والمختلفة حول العالم، الذي يتم تحضيره في فرنسا من خلال وضع نبات اللافندر مع كريمة الخفق والفانيليا للحصول على رائحته الجذابة ومذاقه الرائع.

كما يتم استخدام الورود الطبيعية والياسمين والبنفسج والزعتر وغيرها من النباتات العطرية، كنكهة جديدة يمكنك تناولها في الآيس كريم.

آيس كريم الخضراوات:

في حالة رغبتك في تناول آيس كريم بطريقة صحية، عليك اختيار آيس كريم السبانخ الذي يعتبر من الأطعمة الصحية التي يتم صناعته للصغار لحصولهم على القيمة الغذائية المتواجدة في السبانخ وفي نفس الوقت لا يشعرون بعدم الرغبة في تناولها.

يمكنك تحضير هذا النوع في منزلك سيدتي، من خلال إضافة الحليب المكثف المحلى مع الموز واللوز وأوراق السبانخ الطازجة ورقائق الشوكولاتة، مع مزج الخليط جيداً وتقديمه لصغيرك.

آيس كريم البصل

هذا النوع الذي يعتبر الأشهر في المطبخ الإيطالي، الذي يعتاد الكثيرون على تناوله دائماً لاحتوائه على نكهة مختلفة تجعلك تعشق تناوله بالاستمرار، ربما يبدو الأمر غريب لك ولكنه عليك تجربة بعض الأشياء المختلفة وإعطاء حكمك النهائي.

آيس كريم بالفلفل الحار

المكون من حبيبات الفلفل الحار مع الحليب المكثف والعسل، الذي يتم تحضيره في المطبخ الإيطالي خاصة في موسم زراعة الفلفل الحار، لعمل به كثير من الوصفات والتي تكون من ضمنها الآيس كريم بالفلفل الحار.

آيس كريم الفحم

عند وضع ملعقة صغيرة منه في فمك سيتحول للون الأسود على الفور، هذا النوع من الآيس الكريم الذي يعتبر من أغرب الأنواع غير التقليدية الشهيرة في كثير من المدن، ويتم تحضيره من خلال وضع مكسبات طعم كربون الفحم.

آيس كريم بالبطاطس المقلية

ظهر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي نوع غريب من الآيس كريم، إذ يتم تناول الآيس كريم بنكهة الفانيليا مع البطاطس المقلية، هذا الخليط الغريب الذي حصل على إعجاب عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهل تجرؤ على تجربته وتناول نكهات مختلفة؟

آيس كريم عرق السوس

يعتبر عرق السوس من المشروبات الشهيرة التي يعتاد المصريون على تناولها في شهر رمضان المبارك، حيث يتم استخدامه لعمل نكهة جديدة للآيس كريم في لوس أنجلوس، من خلال مزجه مع نكهة الحليب الخالية من النكهات القوية حتى تظهر نكهة عرق السوس المميزة.

آيس كريم البطاطا

يتم تناوله في فصل الشتاء للحصول على التدفئة والطاقة، حيث يعتبر الأشهر في المطبخ الإيطالي ويحضر من خلال إضافة بعض النكهات المختلفة التي تضيف سعراته الحرارية للحصول على التدفئة.

من ضمن النكهات التي يتم إضافتها على آيس كريم البطاطا، صوص الكراميل والموز مع اختيارك لنوع المكسرات المفضل لك للحصول على نسبة من الدهون الصحية.